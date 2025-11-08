Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ziegelhäuser Landstraße; PM 2

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Freitagabend gegen 16:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ziegelhäuser Landstraße (L534).

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem FIAT Doblo die L534 von Ziegelhausen in Richtung Kleingemünd, kam aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem 35-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Skoda Enyaq die L534 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Beide Fahrzeuge drehten sich aufgrund des Aufpralls um 180 Grad, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Neckargemünd befreit. Anschließend wurde er schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 35-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Am FIAT Doblo entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro, am Skoda Enyaq entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung war die L534 in beide Richtungen bis ca. 22:30 Uhr gesperrt.

Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell