Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Verletzter bei Wohungsbrand am Loh

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat gestern (02.11.) Abend durch ihr schnelles Eingreifen einen Gebäudebrand verhindert. Kurz nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Es rauchte stark aus einer Wohnung im Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gronaustraße, nahe der Einmündung in die Rudolfstraße. Im Treppenraum trafen die Einsatzkräfte auf den verletzten Bewohner der Brandwohnung und übergaben ihn zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Bewohnerin mit zwei Kindern wurde aus dem Haus geführt und während des Einsatzes betreut. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand über den Treppenraum und mit der Drehleiter auch von außen. So blieb das Feuer auf die Brandwohnung begrenzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft. Der Treppenraum sowie die Brandwohnung wurden belüftet und das Haus mit Messgeräten auf schädliche Brandgase kontrolliert. Alle Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, lediglich die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Rudolfstraße war während des Einsatzes zwischen Hohenstein und Schönebecker Straße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

