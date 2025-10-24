PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Viele Sturmschäden beseitigt

Wuppertal (ots)

Wegen des Sturms am Donnerstagabend ist die Feuerwehr Wuppertal zwanzigmal ausgerückt. In den meisten Fällen waren Bäume umgekippt oder größere Äste heruntergefallen. Menschen wurden nicht verletzt. Einige Autos wurden beschädigt, unter anderem auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Langerfeld und Ronsdorf. Am Kirbergweg mussten die Einsatzkräfte ein Auto unter einem Baum befreien. Am Bireneichen sicherten sie ein Baugerüst. An der Marpe fiel ein Ast auf eine Telekom-Leitung, die dadurch zerriss.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

