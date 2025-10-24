FW-W: Viele Sturmschäden beseitigt
Wuppertal (ots)
Wegen des Sturms am Donnerstagabend ist die Feuerwehr Wuppertal zwanzigmal ausgerückt. In den meisten Fällen waren Bäume umgekippt oder größere Äste heruntergefallen. Menschen wurden nicht verletzt. Einige Autos wurden beschädigt, unter anderem auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Langerfeld und Ronsdorf. Am Kirbergweg mussten die Einsatzkräfte ein Auto unter einem Baum befreien. Am Bireneichen sicherten sie ein Baugerüst. An der Marpe fiel ein Ast auf eine Telekom-Leitung, die dadurch zerriss.
