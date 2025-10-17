Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Dachstuhlbrand in Wichlinghausen gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Mittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wichlinghausen gelöscht. Ein großes Aufgebot konnte verhindern, dass der Brand auf Nachbarhäuser übergreift. Es wurde niemand verletzt. Gegen 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Haus an der Eintrachtstraße gerufen. Es qualmte aus der Schieferfassade. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatte das Feuer schon auf den Dachstuhl übergegriffen. Es waren keine Menschen in dem Wohnhaus. Zwei Nachbargebäude wurden vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr öffnete einen Teil des Daches, um besser löschen zu können. Nach ca. 45 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, nach einer weiteren halben Stunde gelöscht. Mit einer Drohne kontrollierte die Feuerwehr anschließend auch die umliegenden Gebäude. Das Nachbarhaus teilt sich mit dem Brandhaus einen Dachstuhl, blieb aber unbeschädigt. Das Brandhaus selbst ist vorerst nicht bewohnbar. Die Eintrachtstraße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Wachen der Berufsfeuerwehr wurden zeitweise durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Die Polizei wird nun die Brandursache und die Höhe des Sachschadens ermitteln.

