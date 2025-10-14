PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Zwei Wohnungen evakuiert

Wuppertal (ots)

Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Elberfeld ist wegen erheblicher Gebäudeschäden teilweise nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war gestern (Mo 13.10.) kurz nach 22 Uhr zu dem Haus an der Straße Vogelsaue gerufen worden, weil Wasser aus einem Baderaum im Dachgeschoss die Treppen herunterlief und durch Decken und Wände kam. Ein Boden im Treppenraum des Dachgeschosses hing bereits durch. Alle Bewohner hatten das Haus verlassen. Nachdem die Einsatzkräfte Strom und Wasser abgestellt hatten, riefen sie Fachberater des Technischen Hilfswerks dazu. Die überprüften das ganze Haus und stellten zahlreiche teils schwere Baumängel und Schäden fest, allerdings keine akute Einsturzgefahr. Die zwei Parteien aus dem Dachgeschoss, insgesamt sechs Menschen, konnten ihre Wohnungen nicht mehr betreten. Sie kamen bei Verwandten oder Freunden unter. Die anderen Bewohner blieben auf eigenen Wunsch über Nacht zuhause, trotz der weiterhin abgestellten Strom- und Wasserversorgung. Die Feuerwehr hat das Bauordnungsamt der Stadt Wuppertal informiert. Das wird das Gebäude genau untersuchen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen anordnen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

