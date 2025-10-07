Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person

Wuppertal (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Friedrich-Engels-Allee (B7) zu einem Alleinunfall eines PKW. Bei dem Unfall blieb das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien und musste mit hydraulischem Rettungsgerät gerettet werden. Die Person wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Dauer des Einsatzes blieb die B7 in Fahrtrichtung Barmen in Höhe der Pauluskirche komplett gesperrt.

