PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person

Wuppertal (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Friedrich-Engels-Allee (B7) zu einem Alleinunfall eines PKW. Bei dem Unfall blieb das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien und musste mit hydraulischem Rettungsgerät gerettet werden. Die Person wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Dauer des Einsatzes blieb die B7 in Fahrtrichtung Barmen in Höhe der Pauluskirche komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 23:28

    FW-W: Kabelbrand in einer Rettungswache

    Wuppertal (ots) - Am Samstagnachmittag des 04.10.2025 kam es zu einem Kabelbrand in der Elektroverteilung der Rettungswache 6 (Sonnborn). Der Brand konnte von den Rettungskräften selbst schnell mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die hinzugerufenen Kollegen des Brandschutzes kontrollierten den betroffenen Bereich im Keller, entrauchten diesen sowie den Treppenraum mit einem Belüftungsgerät. Während der Arbeiten ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 23:22

    FW-W: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und technischer Rettung

    Wuppertal (ots) - Am heutigen Abend (04.10.2025) kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wettinerstraße. Dort sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person konnte sich nicht aus ihrem Fahrzeug befreien und musste mit hydraulischen Rettungsgerät gerettet werden. Nach medizinischer Erstversorgung der beteiligten Personen, musste nur eine Person in ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:21

    FW-W: wetterbedingte Einsätze

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde heute im Tagesverlauf wetterbedingt zu insgesamt 13 Einsätzen gerufen. Es waren überwiegend Äste auf die Straße gefallen oder Bäume umgekippt. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Einsatz waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Wuppertal Leitstelle Telefon: 0202-563 1111 E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren