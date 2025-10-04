FW-W: wetterbedingte Einsätze

Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Donnerstagmittag einen Küchenbrand im Stadtteil Wichlinghausen gelöscht. Die Bewohnerin der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstraße hatte selbst den Notruf abgesetzt. Die Frau konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Als die Feuerwehr ankam, qualmte es stark aus dem Küchenfenster. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in die Wohnung, das Feuer ließ ...

