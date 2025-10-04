FW-W: wetterbedingte Einsätze
Wuppertal (ots)
Die Feuerwehr Wuppertal wurde heute im Tagesverlauf wetterbedingt zu insgesamt 13 Einsätzen gerufen. Es waren überwiegend Äste auf die Straße gefallen oder Bäume umgekippt. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Einsatz waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr
Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell