FW-W: Jugendfeuerwehrleute zeigen in Wuppertal ihr Können

Wuppertal (ots)

Rund 250 Jugendliche aus ganz NRW haben am Samstag (27.09.) in Wuppertal die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr errungen. In 26 Gruppen zeigten sie ihr Können in mehreren Disziplinen: Sie simulierten einen Löschangriff, machten eine Schnelligkeitsübung mit Feuerwehrgerät, absolvierten einen Theorietest und zeigten ihre Fitness beim Kugelstoßen und einem Staffellauf. Bei den Prüfungen steht Teamwork im Zentrum, die Jugendlichen absolvierten sie im Gruppenverbund. Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung für die Mitglieder der Deutschen Jugendfeuerwehr. Schauplatz der Prüfungen waren der Sportplatz Freudenberg und der Uni-Campus in unmittelbarer Nähe. Die Gruppen kamen aus Ascheberg, Bottrop, Dormagen, Dortmund-Berghofen, Duisburg, Essen-Borbeck, Günne, Kempen, Monheim am Rhein, Münster, Niederzier, Remscheid, Rheurdt, Rommerskirchen, Solingen, Velbert, Voerde/Hünxe, Werne, Wetter, Willich und Wuppertal.

