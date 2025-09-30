PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Jugendfeuerwehrleute zeigen in Wuppertal ihr Können

FW-W: Jugendfeuerwehrleute zeigen in Wuppertal ihr Können
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Wuppertal (ots)

Rund 250 Jugendliche aus ganz NRW haben am Samstag (27.09.) in Wuppertal die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr errungen. In 26 Gruppen zeigten sie ihr Können in mehreren Disziplinen: Sie simulierten einen Löschangriff, machten eine Schnelligkeitsübung mit Feuerwehrgerät, absolvierten einen Theorietest und zeigten ihre Fitness beim Kugelstoßen und einem Staffellauf. Bei den Prüfungen steht Teamwork im Zentrum, die Jugendlichen absolvierten sie im Gruppenverbund. Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung für die Mitglieder der Deutschen Jugendfeuerwehr. Schauplatz der Prüfungen waren der Sportplatz Freudenberg und der Uni-Campus in unmittelbarer Nähe. Die Gruppen kamen aus Ascheberg, Bottrop, Dormagen, Dortmund-Berghofen, Duisburg, Essen-Borbeck, Günne, Kempen, Monheim am Rhein, Münster, Niederzier, Remscheid, Rheurdt, Rommerskirchen, Solingen, Velbert, Voerde/Hünxe, Werne, Wetter, Willich und Wuppertal.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 00:30

    FW-W: Verkehrsunfall in der Schwarzbach

    Wuppertal (ots) - Heute wurde die Feuerwehr Wuppertal um 22:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Straße "Schwarzbach" gerufen. Die Einsatzkräfte fanden in einem Einmündungsbereich zwei frontal zusammengestoßene Fahrzeuge vor. Die jeweils schwer verletzten Fahrzeugführer waren bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von anwesenden Ersthelfern aus den Fahrzeugen befreit worden. Nach ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 00:17

    FW-W: Verkehrsunfall auf der L74

    Wuppertal (ots) - Am 28.09.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 21 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L74 vom Autobahnkreuz Sonnborn in Fahrtrichtung Solingen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei Fahrzeuge offenbar frontal zusammengestoßen waren. Dabei wurde eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt und tödlich verletzt. In dem zweiten Fahrzeug befanden sich drei Personen mit schweren Verletzungen. Alle Verletzten wurden mit ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 08:55

    FW-W: Ein Schwerverletzter nach Küchenbrand

    Wuppertal (ots) - Bei einem Feuer im Elberfelder Stadtviertel Ostersbaum ist am Donnerstagnachmittag ein Mann verletzt worden. Er erlitt schwere Verbrennungen. Die Feuerwehr Wuppertal wurde kurz nach 17 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Stuttbergstraße gerufen. Das Feuer war dort in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte es schon nicht mehr. Der Schwerverletzte wurde notärztlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren