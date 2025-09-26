PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Schwerverletzter nach Küchenbrand

Wuppertal (ots)

Bei einem Feuer im Elberfelder Stadtviertel Ostersbaum ist am Donnerstagnachmittag ein Mann verletzt worden. Er erlitt schwere Verbrennungen. Die Feuerwehr Wuppertal wurde kurz nach 17 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Stuttbergstraße gerufen. Das Feuer war dort in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte es schon nicht mehr. Der Schwerverletzte wurde notärztlich behandelt und dann mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht. Der Rettungsdienst untersuchte zwei weitere Menschen, die in der Wohnung leben, auf eine mögliche Rauchgasvergiftung, der Test fiel bei beiden negativ aus. Die Brandursache und die Höhe des Schadens zu ermitteln, ist Sache der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 2624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 21:01

    FW-W: Brand einer Gebäudefassade

    Wuppertal (ots) - Am 19.09.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 17 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Nornenstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung im Bereich eines Anbaus fest. Das Feuer, welches aus unbekannter Ursache in einem Innenhof ausgebrochen war, hatte Teile einer Holzfassade erfasst und war auf das Dach des Anbaus übergegriffen. Mit Hilfe von Nachbarn konnten alle Bewohner das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 08:41

    FW-W: Feuer auf der A46 - Pause für die Schwebebahn

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Donnerstagabend ein brennendes Auto auf der Autobahn 46 am Sonnborner Kreuz gelöscht. Die Insassen - eine vierköpfige Familie - blieben unverletzt. Kurz nach 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Für die Löscharbeiten wurde die A46 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Wuppertaler Schwebebahn, die am Sonnborner Kreuz die Autobahn überquert, stellte den Verkehr ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 22:38

    FW-W: Brand in leerstehender Industriehalle

    Wuppertal (ots) - In einer leerstehenden Industriehalle kam es am heutigen Abend (14.09.2025) zu einer erheblichen Rauchausbreitung. Der Brandherd konnte in der obersten Etage des sehr großflächigen Komplexes ausgemacht werden. Die Drehleiter nahm auf dem Lidl-Parkplatz an der Hatzfelder Straße Stellung und begann, den Brand mit einem Strahlrohr zu löschen. Anschließend stiegen zwei Feuerwehrangehörige von dieser in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren