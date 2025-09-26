Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Schwerverletzter nach Küchenbrand

Wuppertal (ots)

Bei einem Feuer im Elberfelder Stadtviertel Ostersbaum ist am Donnerstagnachmittag ein Mann verletzt worden. Er erlitt schwere Verbrennungen. Die Feuerwehr Wuppertal wurde kurz nach 17 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Stuttbergstraße gerufen. Das Feuer war dort in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte es schon nicht mehr. Der Schwerverletzte wurde notärztlich behandelt und dann mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht. Der Rettungsdienst untersuchte zwei weitere Menschen, die in der Wohnung leben, auf eine mögliche Rauchgasvergiftung, der Test fiel bei beiden negativ aus. Die Brandursache und die Höhe des Schadens zu ermitteln, ist Sache der Polizei.

