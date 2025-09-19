Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand einer Gebäudefassade

Wuppertal (ots)

Am 19.09.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 17 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Nornenstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung im Bereich eines Anbaus fest. Das Feuer, welches aus unbekannter Ursache in einem Innenhof ausgebrochen war, hatte Teile einer Holzfassade erfasst und war auf das Dach des Anbaus übergegriffen. Mit Hilfe von Nachbarn konnten alle Bewohner das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Nachbarn begannen vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch erste Löschmaßnahmen. Diese wurden durch die Feuerwehr fortgesetzt. Somit konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptwohnhaus verhindert werden. Zusätzlich wurde das Feuer im Dach über die Drehleiter bekämpft. Hierbei wurde auch das Cobra-Löschsystem eingesetzt, welches u.a. für solche Brände in Dachkonstruktionen angeschafft wurde. Alle Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Wuppertal war mit dem Löschzug Barmen und Unterstützungskräften des Löschzuges Elberfeld, mit der Sondereinheit Spezielle Brandbekämpfung sowie Kräften des Rettungsdienstes vor Ort. Die verwaisten Feuerwachen wurden während des Einsatzes durch die Freiwillige Feuerwehr besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell