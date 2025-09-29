Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall auf der L74

Wuppertal (ots)

Am 28.09.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 21 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L74 vom Autobahnkreuz Sonnborn in Fahrtrichtung Solingen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei Fahrzeuge offenbar frontal zusammengestoßen waren. Dabei wurde eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt und tödlich verletzt. In dem zweiten Fahrzeug befanden sich drei Personen mit schweren Verletzungen. Alle Verletzten wurden mit hydraulischem Rettungsgerät aus den Fahrzeugen befreit. Sie wurden vor Ort notärztlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und stellte den Brandschutz sicher. Anwesende Ersthelfer wurden zunächst vor Ort und anschließend in einem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr psychologisch betreut. Es waren drei Führungsdienste, Einsatzkräfte des Rüstzuges Elberfeld, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Sonnborn sowie der Leitende Notarzt im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell