FW-W: Verkehrsunfall in der Schwarzbach

Wuppertal (ots)

Heute wurde die Feuerwehr Wuppertal um 22:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Straße "Schwarzbach" gerufen. Die Einsatzkräfte fanden in einem Einmündungsbereich zwei frontal zusammengestoßene Fahrzeuge vor. Die jeweils schwer verletzten Fahrzeugführer waren bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von anwesenden Ersthelfern aus den Fahrzeugen befreit worden. Nach notärztlicher Versorgung wurden beide Personen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nächstebreck und Hahnerberg sowie zwei Rettungswagen und zwei Notärzte.

