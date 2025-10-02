PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Küchenbrand in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Donnerstagmittag einen Küchenbrand im Stadtteil Wichlinghausen gelöscht. Die Bewohnerin der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstraße hatte selbst den Notruf abgesetzt. Die Frau konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Als die Feuerwehr ankam, qualmte es stark aus dem Küchenfenster. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in die Wohnung, das Feuer ließ sich dann schnell unter Kontrolle bringen. Der Schaden beschränkt sich auf die Küche, der Rest der Wohnung wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen und bleibt bewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Schadens ermittelt die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

