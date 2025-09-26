Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

26.September 2025 | Kreis Stormarn | 24.-25.09.2025 - Reinbek

In Reinbek wurde in der Nacht von Mittwoch (24.09.2025) auf Donnerstag (25.09.2025) ein sehr hochwertiges Fahrzeug von einem Parkplatz in der Straße "Am Sportplatz" entwendet.

Zwischen 15.30 Uhr und 07.10 Uhr entwendeten Unbekannte einen weißen Cadillac Escalade mit Hildesheimer Kennzeichen. Dieser hat auf der Heckklappe ein blaues Firmenlogo

Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt.

Der Wert des Pkw wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der Straße "Am Sportplatz" in Reinbek im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell