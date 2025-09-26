PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

26.September 2025 | Kreis Stormarn | 24.-25.09.2025 - Reinbek

In Reinbek wurde in der Nacht von Mittwoch (24.09.2025) auf Donnerstag (25.09.2025) ein sehr hochwertiges Fahrzeug von einem Parkplatz in der Straße "Am Sportplatz" entwendet.

Zwischen 15.30 Uhr und 07.10 Uhr entwendeten Unbekannte einen weißen Cadillac Escalade mit Hildesheimer Kennzeichen. Dieser hat auf der Heckklappe ein blaues Firmenlogo

Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt.

Der Wert des Pkw wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der Straße "Am Sportplatz" in Reinbek im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:24

    POL-RZ: Fast 3 Promille: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

    Ratzeburg (ots) - 26.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.09.2025 - Mölln / Lehmrade Am 25.09.2025 gegen 17:30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei. Dem Mann war in Mölln ein Autofahrer aufgefallen, bei welchem er den Verdacht hätte, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Der benannte Skoda bewegte sich in Fahrtrichtung Lehmrade. In der Ortslage Lehmrade stoppten die ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:27

    POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

    Ratzeburg (ots) - 25.09.2025 | Kreis Stormarn | 24.09.2025 - Glinde In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es in Glinde zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die Täter flohen unerkannt mit dem Stehlgut. Gesucht werden nun Zeugen für den Vorfall. Am 24.09.2025 gegen 23:10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde ein. Nachdem sie mehrere Stangen ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:04

    POL-RZ: Kollision zwischen Auto und Traktor / Beifahrer lebensbedrohlich verletz

    Ratzeburg (ots) - 25.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.09.2025 - B209 / Schulendorf Mittwochnacht kam es auf der B 209 bei Schulendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Männer wurden dabei verletzt - einer davon lebensbedrohlich. Am 24.09.2025 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren