Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fast 3 Promille: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Ratzeburg (ots)

26.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.09.2025 - Mölln / Lehmrade

Am 25.09.2025 gegen 17:30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei. Dem Mann war in Mölln ein Autofahrer aufgefallen, bei welchem er den Verdacht hätte, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Der benannte Skoda bewegte sich in Fahrtrichtung Lehmrade. In der Ortslage Lehmrade stoppten die alarmierten Einsatzkräfte den PKW und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Bei diesem handelte es sich um einen 45-jährigen Deutschen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg. Der Mann stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, welcher ein vorläufiges Ergebnis von 2,88 Promille ergab. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Dank des aufmerksamen Anrufers konnte der betrunkene Fahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden und es wurden mögliche Gefahrensituationen verhindert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell