PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fast 3 Promille: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Ratzeburg (ots)

26.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.09.2025 - Mölln / Lehmrade

Am 25.09.2025 gegen 17:30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei. Dem Mann war in Mölln ein Autofahrer aufgefallen, bei welchem er den Verdacht hätte, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Der benannte Skoda bewegte sich in Fahrtrichtung Lehmrade. In der Ortslage Lehmrade stoppten die alarmierten Einsatzkräfte den PKW und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Bei diesem handelte es sich um einen 45-jährigen Deutschen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg. Der Mann stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, welcher ein vorläufiges Ergebnis von 2,88 Promille ergab. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Dank des aufmerksamen Anrufers konnte der betrunkene Fahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden und es wurden mögliche Gefahrensituationen verhindert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:27

    POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

    Ratzeburg (ots) - 25.09.2025 | Kreis Stormarn | 24.09.2025 - Glinde In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es in Glinde zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die Täter flohen unerkannt mit dem Stehlgut. Gesucht werden nun Zeugen für den Vorfall. Am 24.09.2025 gegen 23:10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde ein. Nachdem sie mehrere Stangen ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:04

    POL-RZ: Kollision zwischen Auto und Traktor / Beifahrer lebensbedrohlich verletz

    Ratzeburg (ots) - 25.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.09.2025 - B209 / Schulendorf Mittwochnacht kam es auf der B 209 bei Schulendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Männer wurden dabei verletzt - einer davon lebensbedrohlich. Am 24.09.2025 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:33

    POL-RZ: Verkehrsunfall bei Rümpel / Alkoholisierter Autofahrer gerät in Gegenverkehr

    Ratzeburg (ots) - 24.09.2025 | Kreis Stormarn | 23.09.2025 - Rümpel / K 79 Dienstagabend kam es aus K 79 zwischen Rümpel und Lasbek zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Menschen verletzt wurden. Einer der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Am 23.09.2025 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Deutscher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit seinem VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren