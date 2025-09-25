PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

Ratzeburg (ots)

25.09.2025 | Kreis Stormarn | 24.09.2025 - Glinde

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es in Glinde zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die Täter flohen unerkannt mit dem Stehlgut. Gesucht werden nun Zeugen für den Vorfall.

Am 24.09.2025 gegen 23:10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde ein. Nachdem sie mehrere Stangen Zigaretten entwendet hatten, flohen die Täter in unbekannte Richtung. Zur genauen Höhe des Stehlschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek telefonisch unter 040/7277070 sowie per Mail über reinbek.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

