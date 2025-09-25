PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Kollision zwischen Auto und Traktor
Beifahrer lebensbedrohlich verletz

Ratzeburg (ots)

25.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.09.2025 - B209 / Schulendorf

Mittwochnacht kam es auf der B 209 bei Schulendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Männer wurden dabei verletzt - einer davon lebensbedrohlich.

Am 24.09.2025 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Toyota die B 209 aus Richtung Schwarzenbek kommend in Fahrtrichtung Lauenburg. Vor dem Toyota befand sich ein PKW. Vor diesem PKW wiederum befand sich ein 29-jähriger Deutscher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Traktor. Am Abzweig Schulendorf wollte der Traktor-Fahrer nach links abbiegen. Zeitgleich wollte der Toyota-Fahrer den anderen PKW und den Traktor überholen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Rahmen des Abbiege- bzw. Überholvorgangs zu einem Zusammenstoß zwischen dem Traktor und dem Toyota. Der Fahrer des Toyota zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, sein 19-jähriger Beifahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg hingegen wurde lebensbedrohlich verletzt. Der andere PKW und dessen Insassen blieben unversehrt. Auch der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Dach das Toyotas abtrennen, um eine medizinische Behandlung des Schwerverletzten zu ermöglichen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

