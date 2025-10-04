Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Kabelbrand in einer Rettungswache

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag des 04.10.2025 kam es zu einem Kabelbrand in der Elektroverteilung der Rettungswache 6 (Sonnborn). Der Brand konnte von den Rettungskräften selbst schnell mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die hinzugerufenen Kollegen des Brandschutzes kontrollierten den betroffenen Bereich im Keller, entrauchten diesen sowie den Treppenraum mit einem Belüftungsgerät. Während der Arbeiten wurde der Strom im Gebäude für ca. zwei Stunden abgestellt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die in der Rettungswache stationierten Fahrzeuge waren während des gesamten Einsatzes einsatzbereit. Der entstandene Schaden konnte schnell behoben werden, sodass der reguläre Betrieb der Rettungswache mit intakter Stromversorgung am frühen Abend wieder aufgenommen werden konnte.

