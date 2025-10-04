PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und technischer Rettung

Wuppertal (ots)

Am heutigen Abend (04.10.2025) kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wettinerstraße. Dort sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person konnte sich nicht aus ihrem Fahrzeug befreien und musste mit hydraulischen Rettungsgerät gerettet werden.

Nach medizinischer Erstversorgung der beteiligten Personen, musste nur eine Person in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die zweite betroffene Person blieb unverletzt.

Während der Maßnahmen der Einsatzkräfte blieb der Bereich Wettinerstraße und Rudolf-Ziersch-Straße komplett gesperrt.

Vor Ort waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, diese wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg und Ronsdorf unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 19:21

    FW-W: wetterbedingte Einsätze

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde heute im Tagesverlauf wetterbedingt zu insgesamt 13 Einsätzen gerufen. Es waren überwiegend Äste auf die Straße gefallen oder Bäume umgekippt. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Einsatz waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Wuppertal Leitstelle Telefon: 0202-563 1111 E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:06

    FW-W: Küchenbrand in Wichlinghausen

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Donnerstagmittag einen Küchenbrand im Stadtteil Wichlinghausen gelöscht. Die Bewohnerin der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstraße hatte selbst den Notruf abgesetzt. Die Frau konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Als die Feuerwehr ankam, qualmte es stark aus dem Küchenfenster. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in die Wohnung, das Feuer ließ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren