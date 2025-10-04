Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und technischer Rettung

Wuppertal (ots)

Am heutigen Abend (04.10.2025) kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wettinerstraße. Dort sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person konnte sich nicht aus ihrem Fahrzeug befreien und musste mit hydraulischen Rettungsgerät gerettet werden.

Nach medizinischer Erstversorgung der beteiligten Personen, musste nur eine Person in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die zweite betroffene Person blieb unverletzt.

Während der Maßnahmen der Einsatzkräfte blieb der Bereich Wettinerstraße und Rudolf-Ziersch-Straße komplett gesperrt.

Vor Ort waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, diese wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg und Ronsdorf unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell