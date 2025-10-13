Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Innenhof eines Wohngebäudes

Wuppertal (ots)

Am 12.10.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 23 Uhr zu einem vermeintlichen Gebäudebrand in die Engelbertstraße gerufen. Aufgrund der Vielzahl an eingehenden Notrufen und der unklaren Lage, wurde durch die gemeinsame Leitstelle Wuppertal/Solingen das Alarmstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Brandereignis im Bereich eines Innenhofes fest. Das Feuer hatte bereits Teile einer angrenzenden Hecke erfasst und drohte auf mehrere geparkte Fahrzeuge überzugreifen. Durch den sofortigen Einsatz eines Strahlrohres konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Eine betroffene Person wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr Wuppertal war mit dem Löschzug Barmen und Unterstützungskräften des Löschzuges Elberfeld, sowie Kräften des Rettungsdienstes vor Ort

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell