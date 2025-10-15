Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Elf Verletzte in Linienbus

Wuppertal (ots)

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses der Wuppertaler Stadtwerke auf der Bundesallee in Elberfeld sind am Mittwochnachmittag viele Fahrgäste gestürzt. Elf Menschen wurden verletzt, allerdings keiner davon schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, acht Verletze wurden danach zur weiteren Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für den Einsatz des Rettungsdienstes war die Bundesallee zwischen Kasinostraße und Robert-Daum-Platz in Richtung Westen mehr als eine Stunde lang gesperrt. 31 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Busfahrer hatte mit der Vollbremsung versucht, die Kollision mit einem Lieferfahrzeug zu verhindern. Den Unfallhergang genau zu klären und die Schadenshöhe zu ermitteln ist Sache der Polizei.

