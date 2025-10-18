Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall Am Diek: Ein PKW liegt auf dem Dach

Wuppertal (ots)

Am 18.10.2025 ist die Feuerwehr Wuppertal um 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Straße Am Diek alarmiert worden. Gemeldet war ein auf dem Dach liegender PKW, in dem sich noch eine eingeklemmte Person befand. Vor der Ankunft hatte sich der Fahrer bereits mit Hilfe der Polizei aus dem PKW befreien können, sodass keine Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich waren. Der Patient ist durch den Rettungsdienst untersucht und in ein Krankenhaus verbracht worden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei ermittelt.

