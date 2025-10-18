PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall Am Diek: Ein PKW liegt auf dem Dach

Wuppertal (ots)

Am 18.10.2025 ist die Feuerwehr Wuppertal um 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Straße Am Diek alarmiert worden. Gemeldet war ein auf dem Dach liegender PKW, in dem sich noch eine eingeklemmte Person befand. Vor der Ankunft hatte sich der Fahrer bereits mit Hilfe der Polizei aus dem PKW befreien können, sodass keine Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich waren. Der Patient ist durch den Rettungsdienst untersucht und in ein Krankenhaus verbracht worden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 15:04

    FW-W: Dachstuhlbrand in Wichlinghausen gelöscht

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Mittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wichlinghausen gelöscht. Ein großes Aufgebot konnte verhindern, dass der Brand auf Nachbarhäuser übergreift. Es wurde niemand verletzt. Gegen 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Haus an der Eintrachtstraße gerufen. Es qualmte aus der Schieferfassade. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatte das Feuer schon auf den ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:59

    FW-W: Elf Verletzte in Linienbus

    Wuppertal (ots) - Bei der Vollbremsung eines Linienbusses der Wuppertaler Stadtwerke auf der Bundesallee in Elberfeld sind am Mittwochnachmittag viele Fahrgäste gestürzt. Elf Menschen wurden verletzt, allerdings keiner davon schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, acht Verletze wurden danach zur weiteren Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für den Einsatz des Rettungsdienstes war die Bundesallee zwischen Kasinostraße und Robert-Daum-Platz in ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:11

    FW-W: Zwei Wohnungen evakuiert

    Wuppertal (ots) - Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Elberfeld ist wegen erheblicher Gebäudeschäden teilweise nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war gestern (Mo 13.10.) kurz nach 22 Uhr zu dem Haus an der Straße Vogelsaue gerufen worden, weil Wasser aus einem Baderaum im Dachgeschoss die Treppen herunterlief und durch Decken und Wände kam. Ein Boden im Treppenraum des Dachgeschosses hing bereits durch. Alle Bewohner hatten das Haus verlassen. Nachdem die Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren