Feuerwehr Wuppertal

FW-W: LKW und mehrere Transporter ausgebrannt

Wuppertal (ots)

Auf einem Firmengelände in Wuppertal-Langerfeld sind am Morgen ein Lastwagen und vier Kleintransporter ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte mit einem massiven Löscheinsatz ein Nachbargrundstück schützen, auf dem Gefahrgüter lagerten. Gegen fünf Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Nachbarn an der Schwelmer Straße einen Feuerschein bemerkt hatten. Als die ersten Einsatzkräfte ankamen, standen die Fahrzeuge schon in Flammen. Das Feuer drohte auf die angrenzende Halle, im Außenbereich gelagerte Altreifen sowie mehrere Gefahrgutbehälter auf dem Nachbargelände überzugreifen. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Die brennenden Fahrzeuge konnten sie mit Schaum löschen. Während des Einsatzes entwickelte sich starker Rauch, der auch die Sicht für den Verkehr auf der Autobahn A1 beeinträchtigte. Die Schwelmer Straße musste für die Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell