Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbefugt in Mehrfamilienhaus eingedrungen
Leinefelde (ots)
Passanten beobachteten eine 37-Jährigen, wie er eine Glasscheibe im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses beschädigte, um sich so widerrechtlich zutritt zum Gebäude An der Schwellenbeize zu verschaffen. Anschließend verließ er das Haus wieder. Durch Zeugen wurden die Polizeikräfte an den Mann herangeführt, sodass strafprozessuale Maßnahmen getroffen werden konnten. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und dem Hausfriedensbruch eingeleitet.
