Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei such Zeugen nach Diebstahl

Ellrich (ots)

Am Dienstagabend drang ein derzeit unbekannter Täter um 21.42 Uhr widerrechtlich in den Außenbereich eines Baumarkts in der Straße am Augraben ein. Dort nahm der Täter einen Gasgrill an sich und entfernte sich mit seiner Beute im Wert von mehreren Hundert Euro vom Tatort in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein.

Wer kann Angaben zum Täter oder zum Tathergang machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0274792

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

