Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro - Polizei sucht Zeugen -

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Wilhelmstraße entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld gegen 11.05 Uhr Aufkleber an einem Wahlkreisbüro. Aktuellen Ermittlungen zu Folge befestigten Unbekannte Täter zwei Sticker mit politischem Bezug auf einer Fensterscheibe des Gebäudes.

Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld entfernten die Aufkleber und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizei Nordhausen Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Kripo Nordhausen zu melden.

