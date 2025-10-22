Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Explosion in Büroraum - umfangreicher Einsatz zur Stunde

Bad Frankenhausen (ots)

Gegen 11 Uhr kam es in einem Büroraum im Bachmühlenweg zu einer Explosion, in deren Folge eine Person schwere Verletzungen davontrug. Zur medizinischen Versorgung des 47-Jährigen kamen ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, welcher den Verletzten in eine Klinik verbrachte. Der Einsatzort ist gegenwärtig weiträumig abgesperrt.

Zur weiteren Inaugenscheinnahme des Ereignisortes kommen Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes zum Einsatz. Zur Explosion laufen derzeit die Ermittlungen, wie sich diese zugetragen hat. Hierzu liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser, des Kriminalpolizei Nordhausen, des Thüringer Landeskriminalamtes und des Amtes für Arbeitsschutz befinden sich zur Stunde im Einsatz. Zudem ist die örtliche Feuerwehr vor Ort und unterstützt die Einsatzmaßnahmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell