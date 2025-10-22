Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch in zwei Gärten gesucht
Herbsleben (ots)
Am Sonntag kam es gegen 23:24 Uhr zu einem Einbruch in zwei benachbarte Gärten einer Gartenanlage im Bereich der Hauptstraße. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum ersten Garten. Hierdurch wurden Sachschäden verursacht. Daraufhin verschaffte sich der Unbekannte, ebenfalls gewaltsam, Zutritt zum Nachbargarten und zum dortigen Gartenhaus. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge entwendeten die Täter nichts. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.
Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.
Aktenzeichen: 0274410
