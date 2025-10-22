LPI-NDH: Bus und Landmaschine kollidieren

Nordhausen (ots) - Am Dienstag beobachtete ein Passant einen Mann, wie er versuchte An der Bleiche ein Auto in Brand zu setzen. Laut dem Zeugen hantierte der Täter mit offenem Feuer an einen Ford herum. anschließend entfernte sich der Mann wieder von dem Fahrzeug, welches der Zeuge im Entstehungsbrand ablöschen konnte. Durch den sofortigen Einsatz von Polizeikräften konnte der Mann wenig später am Grimmel ...

