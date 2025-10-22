PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bus und Landmaschine kollidieren

Gorsleben (ots)

Auf der Bundesstraße 85 ereignete sich am Dienstag gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus mit einem Traktor kollidierten. Beide fuhren hierbei in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund des zu geringen Seitenabstands der Fahrzeuge zueinander kam es zur Kollision. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
