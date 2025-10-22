Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Bus und Landmaschine kollidieren
Gorsleben (ots)
Auf der Bundesstraße 85 ereignete sich am Dienstag gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus mit einem Traktor kollidierten. Beide fuhren hierbei in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund des zu geringen Seitenabstands der Fahrzeuge zueinander kam es zur Kollision. Personen kamen nicht zu Schaden.
