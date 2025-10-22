Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach versuchter Brandstiftung festgenommen

Nordhausen (ots)

Am Dienstag beobachtete ein Passant einen Mann, wie er versuchte An der Bleiche ein Auto in Brand zu setzen. Laut dem Zeugen hantierte der Täter mit offenem Feuer an einen Ford herum. anschließend entfernte sich der Mann wieder von dem Fahrzeug, welches der Zeuge im Entstehungsbrand ablöschen konnte. Durch den sofortigen Einsatz von Polizeikräften konnte der Mann wenig später am Grimmel festgenommen werden. Hiergegen setzte sich der 45-Jährige heftig zur Wehr. Der stark alkoholisierte Mann, der sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Fachklinik verbracht. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Brandstiftung ermittelt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell