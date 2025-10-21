PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Gartentür kollidiert und geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei über Schäden an der Tür eines Kleingartens in der Straße am Ölgraben informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen konnten Schäden an der Gartentür sowie an einem Briefkasten im mittleren zweistelligen Bereich festgestellt werden. Aktuellen Ermittlungen zu Folge kollidierte ein derzeit unbekannter Radfahrer mit der Tür. Anschließend entfernte dieser sich wider seiner Pflichten vom Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten indes ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Fahrradfahrers geben oder sachdienliche Angaben zum genauen Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen. 0273687

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:36

    LPI-NDH: Betrugsmasche mit Zählerständen - die Polizei warnt

    Küllstedt (ots) - Am Montag, gegen 14.40 Uhr, klingelte eine derzeit unbekannte Frau bei einer Anwohnerin in der Mühlhäuser Straße und bat um Einlass, angeblich um die Zählerstände abzulesen. Der Anwohnerin erschien dies verdächtig und sie verweigerte der Fremden den Zutritt zu ihrer Wohnung. Auf Nachfrage beim Vermieter stellte sich heraus, dass die ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:30

    LPI-NDH: Zeugen nach Schmiererei gesucht

    Mühlhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, und Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, wurde eine Hauswand im Bereich der Straße In der Klinge mit Graffiti beschmiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besprühten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Fassade. Ein Anwohner alarmierte nach der Entdeckung des Schriftzuges die Polizei. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:29

    LPI-NDH: Auffahrunfall mit Sachschaden

    Sondershausen (ots) - Am Montag kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw befuhren die Alexander-Puschkin-Straße in Richtung Güntherstraße. Aktuellen Ermittlungen zu Folge musste der vorausfahrende Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausgefahrenen Pkw auf. Es entstand unfallbedingt Sachschaden, verletzt wurde niemand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren