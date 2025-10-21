Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Gartentür kollidiert und geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei über Schäden an der Tür eines Kleingartens in der Straße am Ölgraben informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen konnten Schäden an der Gartentür sowie an einem Briefkasten im mittleren zweistelligen Bereich festgestellt werden. Aktuellen Ermittlungen zu Folge kollidierte ein derzeit unbekannter Radfahrer mit der Tür. Anschließend entfernte dieser sich wider seiner Pflichten vom Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten indes ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Fahrradfahrers geben oder sachdienliche Angaben zum genauen Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen. 0273687

