Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
FW-BN: Wasserrettung auf dem Rhein
Bonn (ots)
11.10.2025, 14:01 Uhr.
Am frühen Samstagnachmittag wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn eine Person im Rhein gemeldet. Die Einsatzstelle befand sich auf Höhe der Beethovenhalle.
Die Wasserrettungskomponente der Feuerwache 2 übte zum Zeitpunkt der Alarmierung mit den Kollegen der DLRG im Bereich der Steigeranlage des Bonner Feuerlöschbootes. Beide Einheiten konnten somit unmittelbar, sogar noch vor der eigentlichen Alarmierung, ausrücken. Die Person ging vor den Augen der Einsatzkräfte unter, konnte aber rechtzeitig aus höchster Lebensgefahr gerettet werden.
An Land erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst und anschließend der Transport in ein geeignetes Krankenhaus.
Im Einsatz befanden sich 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der DLRG Bonn. Die Kräfte aus dem Rhein-Sieg-Kreis konnten den Einsatz abbrechen.
