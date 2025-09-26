FW-BN: Havariertes Ruderboot

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Durch Passanten am Ufer wird die Kollision zwischen einem Schiff der Berufsschifffahrt und einem Ruderboot beobachtet. Durch die Leitstelle wird der Notruf entgegen genommen und Einsatzmittel alarmiert. Nach ersten Meldungen wurden 3 Ruderer nach der Kollision vermisst, 1 weiterer und das Boot wurden rechtsrheinisch in Höhe der Rhenusallee gesichtet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die Uferbereiche und der Rheinstrom abgesucht. Nach kurzer Suche konnten alle 4 Insassen und das Ruderboot rechtsrheinisch gesichtet werden. Alle Personen waren unverletzt, das Boot stark beschädigt. Das Boot wurde mit Hilfe der Polizei und Feuerwehr an das sichere Ufer verbracht. Alle Einsatzkräfte konnten den Einsatz abbrechen, ein Polizeihubschrauber konnte noch auf dem Anflug abdrehen. Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3, der Führungsdienst und die DLRG Bonn

