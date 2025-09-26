Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in der Altstadt

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Heerstraße in der Bonner Altstadt alarmiert. Das erst eintreffende Führungsfahrzeug wurde durch einen Falschparker, welcher in der 2. Reihe parkte, behindert. Die weiteren Kräfte auf der Anfahrt konnten rechtzeitig über andere Straßen zur Einsatzstelle geleitet werden. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde eine Rauchentwicklung festgestellt, im Erdgeschoss war Feuerschein im Küchenbereich sichtbar. Sofort eingeleitete Löschmaßnahmen von Einsatzkräften unter Atemschutz zeigten schnellen Erfolg. Das Feuer konnte auf den Küchenbereich der Gaststätte begrenzt werden. Durch gezieltes Belüften des Gebäudes konnten weitere Gebäudeteile vor Feuer und Rauch geschützt werden, diese sind weiter bewohnbar. Zwei Patienten wurden durch den Rettungsdienst behandelt, eine Patientin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell