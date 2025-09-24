Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr löscht Brand in Einfamilienhaus - Kennedyallee gesperrt

Bonn (ots)

Um 13:40 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einfamilienhaus in der Kennedyallee gerufen. Die Hausbewohner meldeten über den Notruf eine Rauchentwicklung aus dem Flachdach des Gebäudes. Bei Eintreffen bestätigte sich die Lage. Die Einsatzkräfte verschafften sich über tragbare Leitern Zugang zum Dach und begannen den ersten Löschangriff. Parallel dazu wurde auf der Gebäudefront eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Mittels Sägen und Handwerkzeugen öffneten die Einsatzkräfte die Dachhaut, um alle Glutnester zu erreichen und abzulöschen. Mehrere Einsatztrupps waren dabei unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Eine Solarthermie-Anlage musste teilweise demontiert werden; sie stand jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Brandereignis. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach rund zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet. Die Wohnräume wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen und sind weiterhin bewohnbar. Für die Dauer des Einsatzes musste die Kennedyallee zwischen Stephan-Lochner-Straße und Langer Grabenweg voll gesperrt werden, um die notwendigen Aufstell- und Arbeitsflächen für Löschfahrzeuge und Drehleiter zu sichern.

Im Einsatz waren rund 30 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr der Feuerwachen Bad Godesberg und Beuel sowie der Führungsdienst.

