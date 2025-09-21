FW-BN: Feuerwehr verhindert Übergreifen eines PKW-Brandes auf Wohngebäude in Bad Godesberg

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Am heutigen Sonntagmorgen um 03:38 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brandeinsatz in die Beethovenallee im Bad Godesberger Villenviertel gerufen. Über den Notruf wurde ein PKW-Brand gemeldet, der unmittelbar auf ein Wohngebäude überzugreifen drohte. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein geparkter PKW stand unmittelbar vor der Fensterfront eines Gebäudes in Vollbrand, teilweise waren Fenster geöffnet. Alle Bewohner des Gebäudes hatten sich glücklicherweise bereits in Sicherheit gebracht.

Im unmittelbaren Umfeld der Beethovenallee, Paul-Kemp-Straße und Bürgerstraße kam es kurzzeitig zu einer Geruchsbelästigung durch den Brandrauch.

Die Feuerwehr leitete sofort einen Löschangriff mit Wasser und Löschschaum ein. Parallel wurden die betroffenen Wohnungen kontrolliert. Durch die schnellen Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Lediglich Rauch drang durch gekippte Fenster ein, der mithilfe eines Lüfters schnell wieder entfernt wurde.

Aufgrund der zunächst bestehenden direkten Gefahr für das Wohngebäude wurde zwischenzeitlich die Alarmstufe erhöht. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Bad Godesberg von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren jedoch ausreichend, sodass weitere Kräfte der Feuerwache Beuel noch auf der Anfahrt abbestellt werden konnten.

Im Einsatz war zudem der Führungsdienst sowie vorsorglich ein Rettungswagen. Verletzt wurde niemand.

