Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Alleinunfall eines PKW mit vier verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am heutigen Vormittag meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst einen Verkehrsunfall mit einem Pkw in Bonn-Endenich. Da noch Personen im Fahrzeug vermutet wurden, alarmierte die Leitstelle den Rüstzug der Feuerwehr, sowie mehrere Rettungswagen zur Einsatzstelle. Ein Pkw war mit einer Laterne kollidiert und stand an einer Hauswand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich die beiden Insassen bereits nicht mehr im Fahrzeug. Zwei Passanten waren ebenfalls von dem Ereignis betroffen. Die Feuerwehrkräfte stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und unterstützten bei der medizinischen Erstversorgung. Von den vier verletzten Personen wurden nach der Sichtung durch eine Notärztin drei Patienten mit Rettungswagen in Bonner Krankenhäuser transportiert. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Zur Unfallursache können vonseiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren insgesamt 24 Kräfte, darunter der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, sowie drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell