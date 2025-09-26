Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand an einem Gebäude

Starker Feuerschein führte zu mehreren Brandmeldungen durch Anrufer im Bereich Tannenbusch. Somit war die Aufgabe der ersten Einsatzkräfte die genaue Einsatzstelle zu lokalisieren und weitere Brandmeldungen zu kontrollieren. Im Bereich Memelweg kam es durch den Brand mehrerer Großmüllbehälter zu einer weit sichtbaren Flammenbildung, welcher während der Löscharbeiten auch zu einer starken Rauchentwicklung führte. Da bei Eintreffen der Brand bereits auf eine Hecke und die Dachfläche einer Tiefgarageneinfahrt übergegriffen hatte, wurde der Löschangriff mit 2 Strahlrohren eingeleitet, welches zu einem schnellen Einsatzerfolg führte. Es folgten Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der Dachfläche. Im Einsatz war die Löscheinheit 1, die Freiwillige Feuerwehr Buschdorf und der Führungsdienst.

