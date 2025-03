Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Von der Fahrbahn abgekommen

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher-Hochmoor, Vennestegge;

Unfallzeit: 12.03.2025, 13.20 Uhr;

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwoch in Gescher-Hochmoor bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der 19-Jährige befuhr gegen 13.20 Uhr die Vennestegge in Richtung Messerschmittstraße, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Velener kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. (to)

