LPI-NDH: Auffahrunfall mit Sachschaden

Bendeleben (ots) - Auf der Landtsraße 1034 ereignete sich am Montag gegen 20.15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Bendeleben und Sondershausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Suzuki. Die Fahrerin des Suzuki wurde schwer und die beiden Fahrzeuginsassen des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs ...

