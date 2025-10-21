Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auffahrunfall mit Sachschaden
Sondershausen (ots)
Am Montag kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw befuhren die Alexander-Puschkin-Straße in Richtung Güntherstraße. Aktuellen Ermittlungen zu Folge musste der vorausfahrende Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausgefahrenen Pkw auf. Es entstand unfallbedingt Sachschaden, verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.
