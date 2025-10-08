PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Schlägerei an der Rathausstraße

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (8. Oktober, gegen 15:30 Uhr) kam es auf der Rathausstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Fünf Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren gerieten in Streit und schlugen anschließend aufeinander ein. Dabei sollen auch ein Schlagring und ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Drei Männer klagten im Anschluss über Schmerzen oder hatten Schürfwunden. Die Kripo ermittelt jetzt zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Die Männer müssen sich mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

