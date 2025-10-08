Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen/Bergheim: Geschwindigkeitsüberwachung und Kontrollen im Rahmen der strategischen Fahndung - Polizei zieht Bilanz

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Süd führten von Dienstagnachmittag (7. Oktober, 16 Uhr) bis Mitternacht Geschwindigkeits-, Fahrzeug- und Personenkontrollen auf der Moerser Straße in Fahrtrichtung Rheinhausen sowie in den Stadtteilen Rheinhausen und Bergheim durch.

Die herausragendsten Sachverhalte in Kürze:

Den negativen Tagesrekord in Sachen "überhöhte Geschwindigkeit" erzielte ein Citroën-Fahrer auf der Straße Zum Logport, der mehr als das Doppelte der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erreichte. Der Fahrer kann sich auf ein teures Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen und muss mit mehreren Punkten sowie einem Fahrverbot rechnen.

Die Einsatzkräfte stellten eine 18-jährige Ford-Fahrerin zur Rede, weil sie die erlaubte Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern auf der Moerser Straße deutlich überschritt. Sie muss sich nun mit einem hohen Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot auseinandersetzen. Zudem hat sie erst seit wenigen Wochen ihre Fahrerlaubnis. Weitere Maßnahmen gegen die Fahranfängerin werden nun geprüft.

Zeitgleich kontrollierten die Polizisten einen roten Skoda Fabia. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz mehr vorhanden war. Die Folge: eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann (66) aus Krefeld sowie eine Untersagung der Weiterfahrt.

In einem weiteren Fall konnte ein Fahrzeugführer keinen Nachweis erbringen, wem der von ihm gesteuerte VW Passat gehören könnte. Weil die Eigentumsverhältnisse derzeit unklar sind und der Verdacht einer Scheinhalterschaft bestehen könnte, ließen die Polizisten das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen sicherstellen, um zu ermitteln, wem das Fahrzeug tatsächlich gehört.

Ein 5er-BMW fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Moerser Straße. Um das zu schnelle Fahren zu ahnden, hielten die Polizisten den 44-jährigen Duisburger an. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte mehrere große Kartons befüllt mit Vapes im mittleren dreistelligen Bereich in dem Wagen fest. Weil keine Steuerbanderolen festgestellt werden konnten, besteht neben dem Geschwindigkeitsverstoß der Verdacht einer Straftat nach der Abgabenordnung.

An einem geparkten BMW auf der Kruppstraße waren Kennzeichen angebracht, die eigentlich auf einen Mercedes zugelassen sind. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

Auf der Friedrich-Alfred-Straße kontrollierten Einsatzkräfte eine fünfköpfige Männergruppe. Bei einem 37-Jährigen fanden die Beamten eine verschreibungspflichtige Tilidin-Tablette sowie ein Einhandmesser. Nun muss sich der Duisburger unter anderem mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz auseinandersetzen.

Zwei Personen aus einer Gruppe von jungen Männern ließen beim Erblicken von Polizisten auf einem Parkplatz an der Franz-Schubert-Straße zwei Messer auf den Boden fallen. Das Duo (23, 39) erwartet nun ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Beamten stellten darüber hinaus in Summe in 147 Fällen die Identität von Personen fest, überprüften 81 Fahrzeuge und erteilten 13 Fahrverbote.

Neben Kräften der Polizei Duisburg war auch die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Duisburg im Einsatz. Mit drei Messfahrzeugen an mehreren Stellen zählte die Stadt Duisburg insgesamt 537 Geschwindigkeitsverstöße.

Eine nicht angepasste Geschwindigkeit oder das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert an Sie: Halten Sie sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit, passen Sie Ihr Fahrverhalten den Verkehrs- und Witterungsbedingungen an, denken Sie an sich und andere Verkehrsteilnehmenden. Sicher am Zielort ankommen hat oberste Priorität. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Für weitere Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit klicken Sie hier:

https://duisburg.polizei.nrw/duverkehrsbericht2024#:~:text=Die%20Statistik%20zeigt%3A%20Der%20Konsum,Seite%205%2C%2019

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell