POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und drei Haftbefehle zeitgleich vollstreckt

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg vollstreckten Beamtinnen und Beamte der Duisburger Polizei am frühen Dienstagmorgen (7. Oktober, 6.00 Uhr) Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt fünf Wohnungen und zwei Gewerbeobjekten im Duisburger Stadtgebiet. Dem Einsatz waren aufwändige Ermittlungen im Rahmen der Auswertung kryptierter Kommunikation auf Mobiltelefonen gegen drei Duisburger im Alter zwischen 27 und 32 Jahren vorausgegangen. Die drei Beschuldigten stehen im Verdacht, Marihuana im dreistelligen Kilogrammbereich gekauft und gewinnbringend weiterveräußert zu haben. Einer der Männer soll auch im Besitz einer Waffe gewesen sein. Bei den Durchsuchungen konnten unter anderem geringe Mengen Betäubungsmittel, eine Schusswaffe, Mobiltelefone und Laptops sichergestellt werden. Gegen alle drei Beschuldigten hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehle wegen gewerbs- und bandenmäßigen Handelstreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge u.a. erwirkt. Die drei Beschuldigten wurden im Rahmen des Einsatzes festgenommen und anschließend dem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt. Gegen zwei Beschuldigte wurden die Haftbefehle gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der dritte Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. An einem Wohnobjekt entstand geringer Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, dauern an.

