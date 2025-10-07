Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Schussgeräusche - Polizei findet Schreckschusswaffe

Duisburg (ots)

Wegen Schussgeräuschen wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag (4. Oktober, 00:49 Uhr) zu einem Mehrfamilienhaus in der Reinholdstraße gerufen. Schon im Hausflur trafen die Beamten auf einen leicht verletzten 27-Jährigen, der angab im Obergeschoss von einem 52-Jährigen angegriffen worden zu sein.

Rettungskräfte versorgten den 27-jährigen Essener vor Ort. Die Beamten trafen in einer Wohnung auf den alkoholisiert wirkenden Verdächtigen (52). Weil mutmaßlich eine Waffe im Spiel gewesen sein soll, fixierten ihn die Polizisten, durchsuchten ihn und brachten ihn zur Polizeiwache Ruhrort.

Auf der Polizeiwache leistete der Duisburger Widerstand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Auch hier sperrte sich der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen die Maßnahme. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten sie ihn in das Polizeigewahrsam.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte zudem die Durchsuchung der Wohnung des Mannes, um nach der mutmaßlichen Waffe zu suchen, wo sie nicht gefunden wurde. Die Einsatzkräfte fanden die Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Munition zuvor und stellten diese sicher. Der Duisburger muss sich nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell