POL-DU: Stadtgebiet: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Mit einer Pressemitteilung vom 25. April hatte die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit bei der Suche nach der vermissten 17-jährigen Alecsandra-Silvana T. um Unterstützung gebeten.

Am Sonntag (5. Oktober) erschien die bis dato Vermisste auf einer Polizeidienststelle in Duisburg. Weil sie mittlerweile das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann sie ihren Aufenthaltsort frei bestimmen.

Bei der Befragung von Alecsandra-Silvana T. ergaben sich keine Hinweise darauf, dass die 18-Jährige Opfer einer Straftat wurde.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich für ihre Unterstützung.

