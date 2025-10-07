PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Duisburg (ots)

Mit einer Pressemitteilung vom 25. April hatte die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit bei der Suche nach der vermissten 17-jährigen Alecsandra-Silvana T. um Unterstützung gebeten.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6020245

Am Sonntag (5. Oktober) erschien die bis dato Vermisste auf einer Polizeidienststelle in Duisburg. Weil sie mittlerweile das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann sie ihren Aufenthaltsort frei bestimmen.

Bei der Befragung von Alecsandra-Silvana T. ergaben sich keine Hinweise darauf, dass die 18-Jährige Opfer einer Straftat wurde.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich für ihre Unterstützung.

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

