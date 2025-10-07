PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Stadtgebiet: Ein Raub und ein Versuch am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Raubdelikte:

Auf der Herzogstraße in Beeck sollen am Samstagabend (4. Oktober, gegen 22 Uhr) fünf Unbekannte einen 15-Jährigen erst verfolgt und schließlich ausgeraubt haben. Der Junge berichtete der Polizei, die Täter hätten ihn mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht, um ihm das Portemonnaie abzunehmen. Die Täter sollen zwischen 14 und 17 Jahren alt sein. Einer von ihnen soll eher korpulenter und ein anderer blond gewesen sein.

Ebenfalls am Samstagabend (4. Oktober, gegen 22:30 Uhr) soll ein Unbekannter versucht haben, eine Tankstelle an der Duisburger Straße in Hamborn zu überfallen. Der Mann sei mit einem Motorradhelm auf dem Kopf in den Verkaufsraum gekommen, habe den Mitarbeiter (18) mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert, berichtete der 18-Jährige der Polizei. Schließlich sei der Täter aber ohne Beute geflüchtet. Er wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, schwarzer Motorradhelm mit grauen Applikationen, schwarz-rote Motorradjacke, schwarze Jeans.

In beiden Fällen richten Sie Ihre Hinweise bitte unter 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13.

