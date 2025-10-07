PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Polizei sucht Zeugen nach Farbschmierereien an Brücke

Wedau (ots)

Am vergangenen Sonntag (5. Oktober, 12:00 Uhr) erhielt die Polizei den Hinweis auf Farbschmierereien an der Wedauer Brücke. Vor Ort entdeckten die Beamten auf einer Länge von etwa 30 Metern rosa Graffiti-Zeichnungen von Hakenkreuzen und Davidsternen. Die eingesetzten Beamten sicherten zunächst Spuren und machten anschließend die Schmierereien unkenntlich.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Wer Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeilichen Staatsschutz unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

