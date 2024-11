Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Bürocontainer

Gera (ots)

Gera: Unbekannte drangen in der Zeit vom 26.11.2024 - 27.11.2024 gewaltsam in einen Bürocontainer ein, welcher in der Heinrich-Hertz-Straße aufgestellt war. Gestohlen wurden u.a. Kaffee und Pfandflaschen. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf und sucht nach Zeugen, welche Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0306854/2024). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell