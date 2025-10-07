Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Raub - Polizei sucht öffentlich mit Phantombild nach Verdächtigen

Duisburg (ots)

Im Falle eines Raubes vom 14. Januar an der Dirschauer Straße in Wedau gibt es jetzt ein Phantombild. Es zeigt die Komplizin, die damals die Wohnung der Geschädigten nach Wertsachen durchsuchte, während der zweite Verdächtige die 69-jährige Bewohnerin im Badezimmer festhielt.

Wer Hinweise geben kann oder die Frau erkennt, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13.

Hier geht es zum Phantombild im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/182302 Unsere damalige Berichterstattung: https://duisburg.polizei.nrw/presse/wedau-69-jaehrige-in-wohnung-ausgeraubt-kripo-sucht-zeugen

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell