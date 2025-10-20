PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlechtes Timing für Ladendieb - flinker Polizist greift beherzt zu

Bad Langensalza (ots)

In der Hannoverschen Straße befand sich ein Polizeibeamter auf Streife, als ihm der Mitarbeiter eines Supermarktes zurief, dass ein Mann mit einem Rucksack einen Ladendiebstahl begangen hatte. Der Beamte eilte dem 21-jährigen Ladendieb nach und konnte ihn im Illebener Weg stellen. Bei der Nachschau im Rucksack konnte das Beutegut in Höhe von mehr als 30 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

